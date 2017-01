Serena Williams wieder Weltranglisten-Erste – Federer Top 10

Serena Williams ist wieder die Nummer eins - © APA (AFP)

Nach den Australian Open hat es in den Tennis-Weltranglisten viel Bewegung gegeben. Bei den Herren kehrte Melbourne-Sieger Roger Federer als Zehnter in die Top Ten zurück. Während der Schotte Andy Murray weiter vor dem Serben Novak Djokovic an der Spitze liegt, übernahm bei den Damen die US-Amerikanerin Serena Williams wie angekündigt von der Deutschen Angelique Kerber wieder die Spitzenposition.