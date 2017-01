Thiem nach Satzführung im Melbourne-Achtelfinale out

Thiem leistete sich nicht weniger als 58 unerzwungene Fehler und hielt seine zunächst erfolgreiche, variantenreichere Taktik gegen Goffin nicht durch. Goffin ist damit der erste Belgier überhaupt, der es beim ersten Major ins Viertelfinale geschafft hat.

Bei den Damen marschiert Serena Williams weiter in Richtung siebenter Titel bei den Australian Open. Die als Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin setzte sich am Montag im Achtelfinale gegen Barbora Strycova (CZE-16) nach 1:45 Stunden mit 7:5,6:4 durch. Williams steht damit ohne Satzverlust in der Runde der letzten acht.

Williams spielt nun am Mittwoch entweder gegen Johanna Konta (GBR-9) oder Jelena Makarowa (RUS-30) um den Einzug in die Vorschlussrunde. Die insgesamt 22-fache Major-Siegerin ist nach dem Aus von Titelverteidigerin und Nummer eins Angelique Kerber (GER) am Vortag die Topfavoritin. Holt sie den Titel, übernimmt die 35-Jährige wieder die Nummer-eins-Position.

