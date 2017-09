Serebrennikows Oper in Stuttgart auf Eis gelegt

Serebrennikow steht zunächst bis 19. Oktober unter Hausarrest - © APA (dpa/Archiv)

Der in seiner Heimat Russland unter Hausarrest stehende Regisseur Kirill Serebrennikow soll seine in Stuttgart geplante Märchenoper “Hänsel und Gretel” selbst vollenden. Man wolle ihm die Möglichkeit offenhalten, seine Inszenierung nach seiner Freilassung an der Stelle fortzusetzen, an der sie durch seine Verhaftung unterbrochen wurde, sagte Opernintendant Jossi Wieler am Dienstag in Stuttgart.