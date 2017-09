Serbien plant gegen verunsicherte Iren Quali-Vorentscheidung

Die Serben sind guter Dinge, das WM-Ticket buchen zu können - © APA (AFP)

In der Österreich-Gruppe D kündigt sich das Duell um den Gruppensieg an. Tabellenführer Serbien hat vor dem Spiel am Dienstag in Dublin gegen Verfolger Irland zwei Punkte Vorsprung – und strotzt nach dem zuletzt klaren 3:0-Heimerfolg über Moldau vor Selbstvertrauen. Die “Boys in Green” hingegen ließen beim 1:1 in Georgien Federn und einige Fragen offen.