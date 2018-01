Serben in Nord-Mitrovica verabschiedeten sich von Ivanovic

Mehrere hundert Einwohner der von Serben bewohnten kosovarischen Nord-Mitrovica haben sich am Mittwochvormittag von dem am Dienstag ermordeten Politiker Oliver Ivanovic verabschiedet. Eine lange Menschenkette bewegte sich vom Sitz der Partei Ivanovics im Stadtzentrum, wo seine Leiche am Dienstagnachmittag aufgebahrt wurde, in Richtung Stadtausfahrt.

Ivanovics Sarg soll im Laufe des Tages nach Belgrad überführt werden, wo am Donnerstag das Begräbnis stattfindet. Der Chefankläger in der Region Mitrovica, Shyqeri Syla, erklärte unterdessen, dass derzeit die Sicherheitskameras vom Tatort untersucht würden, wie die Tageszeitung “Gazeta express” (Online) berichtete. Der kosovarische Serbenführer wurde Dienstag früh vor seinem Büro in Nord-Mitrovica angeschossen und starb kurz darauf.