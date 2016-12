September 2016 – ein Jahresrückblick: Die meistgeklickten Artikel auf VOL.AT

10. Das geht im Social Web ab

Kurios. Humorvoll. Tragisch. Top aktuell oder einfach ein “muss man gesehen haben”. Im Liveticker gab es hier die Bilder, Videos und News, die gerade im Netz geteilt und diskutiert wurden – vom skatenden Polizisten bis zu Michelle Obama, die George W. Bush umarmt. Zum Artikel.

9. In 6:59 Minuten zerlegt: Die Rhetorik-Tricks von Norbert Hofer

Hinter der Rhetorik von Norbert Hofer

Es wurde viel über die NLP- und Rhetorik-Tricks von Norbert Hofer diskutiert, mit denen der FP-Spitzenkandiat schon Alexander van der Bellen und so manchen Journalisten hat alt aussehen lassen. Aber was steckt hinter diesen Tricks? Im September hat sie ein YouTuber zerlegt – in weniger als 7 Minuten. Zum Artikel.

8. Die Straßen in Vorarlberg werden immer mehr zum Verkaufsstand

Bregenz. Immer mehr Menschen, vornehmlich aus Osteuropa, verkaufen in Vorarlberg Straßenzeitungen . Viele Leute empfinden das jedoch als aufdringlich – vor allem, wenn die Zeitungen in Cafés oder vor Supermärkten verkauft werden. VOL.AT war für einen Lokalaugenschein in Bregenz unterwegs. Zum Artikel.

7. Familiendrama in Lindau – Mutter hat 9-Jährige offenbar erstickt

Mitte September wurde in einem Mehrfamilienhaus in Lindau am Bodensee ein neun Jahre altes Mädchen tot aufgefunden. Nach ersten Ermittlungsergebnissen ging die Polizei davon aus, dass das Mädchen von ihrer Mutter erstickt wurde. Diese hatte offenbar eine Überdosis Tabletten eingenommen und befand sich in einem kritischen Zustand, als die Polizei sie fand. Zum Artikel.

6. Radargerät mit neuer Funktion

In Altach wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät an einem Radweg angebracht. Allerdings ging es dabei nicht um rasende Radler – die Radarbox wurde installiert, um ein Fahrverbot für Autos zu überwachen. Zum Artikel.

5. Die neuesten Sex-Trends auf der Erotikmesse in Vorarlberg

VOL.AT berichtete live von der Erotikmesse, die Mitte September in Hohenems stattfand. Unsere Reporterinnen Chiara und Rebekka waren vor Ort und warfen einen Blick auf die neuen Trends der Erotikbranche. Zum Artikel.

4. Live aus dem Social Web: Das geht im Netz ab



Eine nackte Motorradfahrerin. Ein Klippenspringer, der sich bei bei seinem Sprung verschätzt. Allerlei heiße Bilder von Emily Ratajakowski. Das und noch mehr gab es in unserem Social Media-Liveticker! Zum Artikel.

3. Großbrand in Schlins: Heustock in Flammen



Im Wirtschaftsgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes in Schlins brach Ende September ein verheerender Brand aus. Das Feuer nahm im Heustock seinen Anfang und griff dann auf das ganze Stallgebäude über. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen noch weiter auf das Wohngebäude übergehen. Zum Artikel.

2. Flugzeug-Absturz im Allgäu: Zwei Vorarlberger unter den Toten

Beim Absturz eines Flugzeugs nahe Leutkirch im Allgäu kamen Anfang September ein Pilot aus Bayern und ein junges Paar aus Vorarlberg ums Leben. Besonders tragisch: Der Vorarlberger hatte den Flug seiner Partnerin vermutlich zum Geburtstag geschenkt. Zum Artikel.

Bis ein endgültiges Gutachten über die Ursache des Absturzes vorliegt, wird es voraussichtlich noch Monate dauern.

1. Sex im Park: Vorarlberger Frühlingsgefühle im Spätsommer



Ein VOL.AT-User traute seinen Augen nicht, als er im Stadtpark in Dornbirn ein Paar erblickte, das sich in aller Öffentlichkeit vergnügte. Dumm für das Paar, dass der VOL.AT-User das Ganze mit seinem Handy dokumentierte… Zum Artikel.

(Red.)