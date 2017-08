Separatisten missbrauchen Anti-Terror-Demo in Barcelona

Hunderttausende demonstrierten in Barcelona gegen Terror und Gewalt - © APA (AFP)

Neun Tage nach den islamistischen Anschlägen von Barcelona haben am Samstag Hunderttausende Menschen in der spanischen Mittelmeermetropole gegen Terror und Gewalt demonstriert. An der Massenkundgebung nahmen auch König Felipe VI., Spaniens Ministerpräsidenten Mariano Rajoy sowie die gesamte spanische Regierung teil.