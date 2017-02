Seoul bestätigte Mord an Halbbruder des Nordkoreas Diktator

Die südkoreanische Regierung hat am Mittwoch Medienberichte bestätigt, wonach der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Malaysia ermordet wurde. “Unsere Regierung ist sich sicher, dass der ermordete Mann Kim Jong-nam ist”, sagte der Sprecher des für die Beziehungen zu dem nördlichen Nachbarland zuständigen Vereinigungsministeriums, Chung Joon-hee, in Seoul.

Südkoreanische Medien hatten am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise in Seoul berichtet, dass der 45-jährige Kim Jong-nam am Montag am Flughafen von Kuala Lumpur einem Giftattentat zum Opfer gefallen sei. Demnach wurde Kim von zwei nordkoreanischen Agentinnen mit präparierten Nadeln vergiftet. Damit ist Kim Jong-nam der ranghöchste Todesfall unter Kim Jong-uns Herrschaft seit der Hinrichtung seines Onkels Jang Song-thaek wegen angeblichen Verrats im Dezember 2013. Südkoreas amtierender Präsident Hwang Kyo-ahn hatte kurz vor der Bestätigung der Identität Kim Jong-nams am Mittwoch gesagt, sollte sich der Mord-Vorwurf erhärten, wäre dies "ein Beispiel für die Brutalität und die unmenschliche Natur des nordkoreanischen Regimes". (APA/AFP)