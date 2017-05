Jetzt fass ich Mut und lass die neuronalen Netzwerke frei. Junge Kälbchen springen aus dem cranium (Schädel) und machen Bocksprünge auf der grünen Maienwiese im Val Druschana (Walgau). Bürgerschullehrer Karl Geiger (Bludenz) hört 1887 beim Heuen in Alberschwende den „Sensenwetzer“. Den nehm ich als Starter. Dazu hol ich mir die Dudlerin Agnes Palmisiano aus Wien und rausche mit ihr in den Gedankenweltraum Allalla. Eine alte Kuh macht einen Hupfer und gibt das Zeichen für den Neuronentanz. “TRIP lalalala hodl di RIPP lalalala ho …“. Une Voyage extraordinaire! Ich schaff es. Ich komm raus. Ich bin drin. Gluxen und Blubbern begleitet den Aus-FLUG. Ich synapse, du synapst, wir synapsen. Wie gewohnt wartet Waldheim in 20 Milliarden 619.352 Millionen km Entfernung im Voyager. Juhu, ich bin Licht! Die Neuronenpost geht ab.

Raumkreuzer Sonnenberg grüßt Kapellenraumschiff Frommengärsch, in dem die heilige Anna Weltraumsocken strickt. Orion jagt den Großen Bär. Der flieht zum Hl. Gerold. Beide verschwinden in der Trinkstube des Bierhauses der Gemeinde St. Andreas in London und entkommen dem Jäger. Zwei Spektralmatrosen des Handelsschooners »Frei und Leicht« berichten von König Pest, der die Konsumseuche über Urupu (vormals Europa) schüttet. Schräuble & Ferkel schaffen Euronen in den Vorratskeller, dann sterben ihre Neuronen ab. Neo strolzt durchs Val claustrum (Klostertal). Luna checkt kurz Kern. Kickliki! Der Kern schmilzt. Kickliki! Gitzewanzler eilt zur Brandstätte. Dort geben sich die Gruselclowns Sobotka & Mikl-Leitner das Jawort und zungenküssen unter der Decke. Hansi Hinternseher schluchzt mit dem Lederhosen-Gabalieri „Halli, hallo dar Dengilima!“

Wir empfangen endlich Radiosignale von Alpha Centauri. Florian Silbereisen wird Bundeswanzler, Helene Fischer Frauenmini. Hey! Da düst ein energetischer schwarzer Afghane mit der Geschwindigkeit von 4 Petroleumlichtjahren ins Kurzzeitgedächtnis. Hahaha lachen die Quarks. (Scientific informations of the Deep Space Network). Die Großhirnrinde erfasst jetzt Michail Bulgakow. „Das Leben des Herrn Molière“ wird seins, der Sonnenkönig zu Stalin. Star Gate. Papst und Trump machen Kleidertausch. Zerbröselung folgt. Aus Molière wird Jean Baptiste Poquelin, daraus wird Bockelmann. Freiherr Friedrich von Hardenberg flüstert „man ist allein mit allem was man liebt“. Um die Ecke kommt Hans Hölzel als Elektronenvogel Ziwiziwit. Waldheim näselt „Jetzt erst recht!“ Potz Blitz schlägt ein. Ich fall unter den Tisch. Dort bohren 183 NAbg in der Nase. Gegenseitig. Weg da. Ich beam ein Eis in Palo Alto. Binär. 00110100001011101111100011110.