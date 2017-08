Sensationeller Auswärtssieg von Nenzing in Andelsbuch

Vor einer tollen Zuschauerkulisse ging esgleich richtig los, denn von Beginn an spielten beide Mannschaften offensiv. Bereits nach 3 Minuten die erste tolle Chance für Nenzing: Manuel Honeck stand nach schönem Doppelpaß mit Rochus Schallert alleine vor dem Torhüter, der jedoch parieren konnte.

Kurze Zeit später machte es Manuel HONECK aber besser und schob den Ball überlegt zum 1 : 0 ins Tor der Bregenzerwälder. Die waren keineswegs geschockt und kamen bereits 5 Minuten später zum Ausgleich. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr und Uelder Barbosa konnte mit einem trockenen Schuß aus 7 Metern ausgleichen. In der 20. Minute wiederum ein schöner Angriff über die linke Seite und Rochus Schallert schoß den Ball Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Andelsbuch übernahm dann im Mittelfeld das Kommando und kam auch zu 2-3 guten Möglichkeiten – eine davon war ein „Hammer“ aus 20 Metern an die Stange. Nenzing beschränkte sich in dieser Phase aufs Kontern und war immer wieder gefährlich – meist war aber im letzten Moment noch ein Andelsbucher, der klären konnte.

Als sich alle schon für die Pause bereit machten, schlug Rochus SCHALLERT zu. Zuerst konnte ein Abwehrspieler den Schuß noch abblocken, den Abpraller nutzte Rochus allerdings und schoß den Ball ins lange Eck zur erneuten Führung für Nenzing. Damit ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde Andelsbuch dominanter und wir hatten die ersten 20 Minuten vor allem in der Abwehr viel zu tun. Unsere Konterangriffe waren nun nicht mehr so zielstrebig und die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich. Der schien dann nach 70 Minuten fällig, denn es gab Elfmeter für Andelsbuch. Glücklicherweise landete der Strafstoß aber an der Stange und es blieb beim 2 : 1. Auch bei 2 sehr guten Möglichkeiten hatten wir das Glück auf unserer Seite. Ab dem Strafstoß gelang es uns aber immer besser, die Angriffe zu unterbinden und so kamen wir wieder zu schönen Konterchancen, die aber nicht zum Erfolg führten. Für die Vorentscheidung hätte dann Dominik Fessler sorgen können. Er konnte aber einen Elfmeter nach Foul an Michael Borg auch nicht verwerten und so mußten wir bis zum Schluß noch um den Sieg zittern. In den letzten Minuten warf Andelsbuch alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich. Aber unsere Defensivabteilung ließ nichts mehr anbrennen und nach Schlußpfiff war der Jubel untern den Spielern und den vielen Anhängern groß.

2 Siege in einer Woche im Bregenzerwald ( mit Cup in Bizau) – das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Aber mit dieser kämpferischen und auch spielerischen Leistung werden es nicht die letzten Auswärtssiege gewesen sein. Gratulation an die ganze Truppe – tolle Vorstellung!!