"Sensationeller Andrang" im Walgaubad Nenzing

Die Sonne verwöhnt die Vorarlberger derzeit sehr und lässt schon die Lust auf Sommer aufkommen. Genau solche Frühlingsgefühle füllen schon jetzt Mitte April das Walgaubad in Nenzing. Seit vergangenem Samstag hat dieses die Tore geöffnet und verzeichnet bereits jetzt großen Zuspruch.

“Alleine in der ersten Woche hatten wir einen sensationellen Andrang – bis zum Wochenende haben wir gleich viel Gäste wie im ganzen April des Vorjahres”, so Geschäftsführer Oliver Tschabrun im Gespräch mit VOL.AT. Alleine am Mittwoch seien 300 Gäste ins Walgaubad gekommen. Um diesem Andrang gerecht zu werden, wurden nun sogar alle Becken in Betrieb genommen. “Statt wie geplant zwei Becken bis Ende April beheizen wir jetzt alle Becken. Die Wassertemperatur geht aufgrund der kalten Nächte derzeit zwar nur auf etwa 20 Grad, die Kinder stört das aber überhaupt nicht – die freuen sich und planschen”, sagt Tschabrun.