Sensationelle Leistung bei der Cross Country Bundesmeisterschaft

Die Neue Mittelschule Au holte sich den 2. Platz

Nach der Anreise am Vortag des Wettbewerbs wurden die Voralberger im Schulsportzentrum Obertraun einquartiert. Begleitet von ihrem Lehrer und zugleich Trainer Wolfgang Fuchs ging es am Abend zur Eröffnungsfeier, auch einige Eltern waren als Begleitpersonen mit von der Partie. Nach einem informativen Dopingvortrag gingen Christoph Olivier, Heinrich Kohler, Jonas Kohler, Markus Dünser und Nico Helbock am nächsten Morgen an den Massenstart.