Sensation! Titelverteidiger Hard 1b schon ausgeschieden

Mit einer faustdicken Überraschung begann das 1b-Turnier vom Seehallencup. Titelverteidiger Hard 1b ist schon in der Vorrunde ausgeschieden. Alle Infos auf Ländlekicker.VOL.AT

Vorrundengruppe I Ergebnisse: Hotel am See FC Hard 1b – Simeoni Metallbau FC Andelsbuch 1b 0:4, SPG Wolfurt/Kennelbach 1c – Fohrenburger Rätia Bludenz 1b 1:2, Vollbad FC Götzis 1b – Hotel am See FC Hard 1b 4:2, Simeoni Metallbau FC Andelsbuch 1b – SPG Wolfurt/Kennelbach 1c 1:0, Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – Vollbad FC Götzis 1b 0:3, Hotel am See FC Hard 1b – SPG Wolfurt/Kennelbach 1c 5:1, Simeoni Metallbau FC Andelsbuch 1b – Fohrenburger Räia Bludenz 1b 0:1, SPG Wolfurt/Kennelbach 1c – Vollbad FC Götzis 1b 0:3, Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – Hotel am See FC Hard 1b 0:0, Vollbad FC Götzis 1b – Simeoni Metallbau FC Andelsbuch 1b 1:0