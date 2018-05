Seniturn: Vorarlberger Startup startet Export nach Großbritannien

Dornbirn - Am Freitagabend konnte das britische Publikum zeigen, was es von den Vorarlberger Sicherheitsblinkern von Seniturn hält. In den vergangenen drei Jahren wurde es ruhig um das Vorarlberger Startup.

Am Freitagabend konnten sich die britischen Fernsehzuschauer ein Bild von den Handblinkern aus Vorarlberg machen. Im Studio gaben Zuschauer und Verkäufer dem Produkt eine Chance, bald gibt es die Sicherheitsblinker im Handel auf der Insel. Hierzulande ist es bereits online und auch in einer Sportfachgeschäftskette erhältlich.

2015 erste Suche nach Investoren 2015 stellte Daniel Leeb seine Idee im österreichischen Fernsehen vor: Ein Blinker an der Hand soll für mehr Sicherheit sorgen, vor allem für Radfahrer. Doch auch Jogger und Kinder könnten von der Idee für mehr Sichtbarkeit profitieren. Die Investoren waren überzeugt. Seitdem wurde es jedoch still um Seniturn.

Serienreife erreicht Die Zeit nutzte das Vorarlberger Startup rund um dem Dornbirner zur Weiterentwicklung des Blinkers. Inzwischen hat er die Serienreife erreicht und wird gemeinsam mit der Lebenshilfe hergestellt. Nun muss sich das Produkt auch in Großbritannien bewähren.

Verlosung am Montag Wir verlosen gemeinsam mit Seniturn ein Set der Sicherheitsblinker für die Hand.