Götzis. (loa) Am 10. Jänner fand der erste Seniorenhock 2017 im Haus der Generationen statt. Mit Kaffee und Krapfen startete der Nachmittag und Herr Achim Steinhauser (Geschäftsleiter seit 01.01.2017) begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste.

Die Besucher und Besucherinnen wurden auf eine spannende Zeitreise mitgenommen. Und nicht wenige von ihnen haben selber in der “Hochschule Berg” gelernt. So wie auch der Vortragende Georg Schwab. Er ging nicht nur dort zur Schule, er absolvierte auch sein Praktikum während der Lehrerausbildung am Götzner Berg.

Seit 1821 wurden alle acht Schulstufen in der einklassigen Schule unterrichtet. Erst mit Einführung der Hauptschulpflicht 1971 wurden „nur“ noch vier Schulstufen in einem Raum unterrichtet.

Viele historische Fotos riefen Erinnerungen wach und so wurde es ein sehr lebendiger Vortrag bei dem immer wieder zu hören war: „Ja, genau so war das damals.“ Als die Tinte einfror weil der kleine Ofen das Klassenzimmer nicht erwärmen konnte und Holz hacken während des Unterrichts mit dazugehörte.

Bis 1973 wurde im alten „Schulhüsle“ gelernt und geübt, viele Aktivitäten fanden aus Mangel an einem Turnsaal draußen statt. Die Mädchen spielten viele Sing- und Tanzspiel während sich die Burschen im Wald austobten.

Derzeit gehört das Schulhaus der Gemeinde Götzis und wird vom Spielkreis zum Proben und für kleinere Aufführungen genutzt.

Ein spannender und informativer Nachmittag bei dem Herr Schwab auch immer wieder mal zur Handorgel griff und alte Lieder anstimmte und alle zusammen “Fahr’ mr no a kläle, fahr’ mr no a kläle, mit dom Wälder Isobähnle” sangen.