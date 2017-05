Seniorenbund Schoppernau auf Reise

In der Schweiz gab es eine kurze Kaffeepause. Weiterfahrt über den San-Bernardino-Pass nach Bellinzona und Locarno, wo uns die Sonne begrüßte. Dann ging es mit der Centovalli-Bahn bis nach Domodosolla und weiter mit dem Bus über Mergozzo nach Stresa zu unserem Hotel. Vor dem Abendessen war noch genügend Zeit für einen Spaziergang am See entlang. Gut ausgeruht und nach einem gemütlichen Frühstück fuhren wir mit einem Motorboot zu Insel Isola Bella. Nach einer Führung durch das alte Schloss gab es ein gutes Mittagessen. Zurück auf dem Festland traten wir mit einem kurzen Aufenthalt an der Via Mala Schlucht mit vielen neuen Eindrücken die Heimreise an.