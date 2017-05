Seniorenbund Preisjassen

Am Donnerstag, den 27. April begrüßte unser Obmann Wilfried Übelher 35 Seniorinnen und Senioren, den Obmann des Krankenpflegevereins Altbürgermeister Helmut Leite und den Filialleiter der Sparkasse Christian Breuß zum Preisjassen im Foyer des Gemeindesaales. Nach zweimal zwölf Spielen folgte die Preisverteilung mit tollen Preisen. Den ersten Preis gewann Hermine Blum, dann Othmar Schädler, Josef Erath, Resi Bereuter und Isolde Gmeiner. Die weiteren Preisträger sind auf der Liste ersichtlich. Abschließend klang der gemütliche Nachmittag in froher Runde aus.

Vielen Dank an die Schwarzacher Firmen, die uns wieder sehr großzügig unterstütz haben.

Herzlichen Dank auch an Waltraud und Dieter Bayer für die Auswertung und allen fleißigen Helferinnen und Helfer des Seniorenbunds, die zum Erfolg des gelungenen Preisjassen beigetragen haben.