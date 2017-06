Seniorenbund Ludesch besuchte Altötting und Herrenchiemsee

Nach einem Frühstückscafe auf der „Lechwiesen“ besserte sich die gute Laune und auch das Wetter und gegen Mittag fuhren wir bei Sonnenschein und frischem Wind bei unserem Hotel in Altötting vor. Nach einem bayrisch-deftigen Mittagsmahl starteten wir zu einer Stadtführung durch die Wallfahrtsstätten. Besonders eindrucksvoll ist die Gnadenkapelle mit den Votivtafeln, dann natürlich die Basilika und die sehenswerten Gebäude um den Kapellplatz. Einige besuchten noch das Wallfahrtsmuseum, andere einen oder mehrere der vielen Souvenierläden. Zum Abendessen trafen wir uns dann wieder im Hotel zum hervorragenden Menü „Bayrische Leibspeisen von Papst Benedikt“ und ließen den Tag noch recht gesellig ausklingen. Am nächsten Morgen fuhren wir nach einem reichhaltigen Frühstück bei strahlendem Sonnenschein über Burghausen rund um die „längste Burganlage der Welt“ und dann quer durch die idyllische Landschaft nach Prien am Chiemsee. Nach einer kurzen Schiffahrt auf die Herreninsel besichtigten wir das imposante Schloss von König Ludwig II. und die herrlichen Parkanlagen. Bei einer Führung durch die Prunkgemächer wurde uns der glanzvolle Reichtum und die pompöse Ausstattung durch den bayrischen „Sonnenkönig“ vor Augen geführt. Nach „bayrischen“ Stärkungen gings wieder zurück über den See zum wartenden Bus und direkt zur Heimfahrt über Tirol ins Ländle. Nach einem Abschlusshock in der Trofana-Raststätte landeten wir spätabends wohlbehalten wieder in Ludesch. Es waren zwei wunderbare und sehenswerte Reisetage in einer angenehmen und heiteren Gesellschaft. Unser Dank gilt den Organisatoren Herta, Meinrad und Reiseleiter Elmar, die gemäß unserem Wahlspruch „nit lugg glo händ“, zusammen mit Busreisen Haueis, sowie unserem, stets hilfsbereiten, Chauffeur Brani.