Senioren Kreativausstellung

Bludenz. Die letzten organisatorischen Vorbereitungen für die große Handwerks- und Kreativausstellung des Bludenzer Seniorenbeirates sind in vollem Gange. Vom 20. bis 22. Oktober findet die Talentepräsentation zum zweiten Mal im Stadtsaal Bludenz statt.

Kreative Seniorinnen und Senioren aus dem Raum Bludenz werden dort ihre Talente präsentieren. Dabei sind Handwerker und HandarbeiterInnen, Bild- und FotokünstlerInnen sowie LiteratInnen, MusikerInnen und SchauspielerInnen. Für ein buntes Ausstellungs- und Rahmenprogramm ist jedenfalls gesorgt.

Die Eröffnung findet am Freitag, 20. Oktober, um 18 Uhr mit Landesrätin Katharina Wiesflecker, Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Seniorenbeiratsobmann Hannes Moser statt. Ein Ensemble der Städtischen Musikschule wird die Eröffnung musikalisch umrahmen.

Am Samstag, 21. Oktober, stehen Lesungen von Manfred Strolz und Ingrid Verzetnitsch mit Musikbeiträgen von Helmut Seidl und Tobias Seeberger auf dem Programm. Um 16 Uhr ist eine große „Kochshow“ angesagt. Den Abschluss bilden am Sonntag, 22. Oktober, Lesungen und Musik mit „Schilling“, Heinrich Pfanner und Ingrid Verzetnitsch. Linedanceaufführungen und Kalimbamusik runden das Programm ab.

„Wir vom Seniorbeirat freuen uns, dass die Senioren Kreativtage heuer zum zweiten Mal stattfinden. So können die Seniorenorganisationen zeigen, wie viel Lebenfreude und Lebenslust in der älteren Generation steckt“, so Seniorenbeirats-Obmann Hannes Moser.