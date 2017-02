Senior-Einbrecher in Niederösterreich ausgeforscht

Dem 61-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf wurden zehn Einbrüche zugeordnet, wobei es in sechs Fällen beim Versuch geblieben war, berichtete die Polizei. Tatorte befanden sich in Berg, Hainburg a.d. Donau, Petronell-Carnuntum und Wolfsthal. Eingebrochen wurde etwa in ein Gemeindeamt, eine Ordination, einen Sportplatz, eine Tierklinik sowie in diverse Gaststätten. Zur Beute zählten Sportartikel wie Eislauf- und Skischuhe, ein Fahrrad sowie Bargeld.

Als Verdächtiger ermittelt wurde der Niederösterreicher nach Polizeiangaben durch die Auswertung von DNA-Spuren. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

(APA)