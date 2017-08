Der Chefredakteur des Landesstudios Kärnten, Bernhard Bieche, bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. “Die Sendung von Tisal wurde ausgesetzt, alles Weitere wird in der kommenden Woche entschieden, wenn Landesdirektorin Karin Bernhard vom Urlaub zurück ist”, sagte Bieche. Tisal wiederum stellte in der “Kleinen Zeitung” einen Zusammenhang zwischen der Sistierung seiner Sendung und den bevorstehenden Nationalratswahlen her.

