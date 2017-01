Semperit zieht sich aus Produktion in Thailand zurück

Die bisher zusammen betriebene Handschuhproduktion in Thailand übernimmt nun Sri Trang. Semperit erhält im Rahmen der Beendigung der Joint Ventures eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 167,5 Mio. USD (rund 157 Mio. Euro) vor Steuern. Mit der Trennung erfolgt eine einvernehmliche Beilegung der Schiedsgerichtsverfahren und Rechtsstreitigkeiten.

Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion würde bei Semperit im Geschäftsjahr 2017 aus heutiger Sicht zu positiven Sondereffekten auf das Konzernergebnis in Höhe von rund 100-115 Mio. Euro führen, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Dem stünden negative Sondereffekte im Konzernergebnis 2016 in Höhe von rund 30 bis 40 Mio. Euro hauptsächlich aufgrund nicht-cashwirksamer Wertberichtigungen sowie latenter Steuern entgegen.

(APA)