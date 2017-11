Semperit mit 16,4 Mio. Euro Nettoverlust im dritten Quartal

Der börsennotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Nettoverlust von 16,4 Mio. Euro abgeschlossen. Das Ergebnis fiel damit noch schlechter aus als erwartet - von der APA befragte Analysten hatten nach einer verschärften Gewinnwarnung im Oktober mit einem Verlust von 11,25 Mio. Euro nach Steuern gerechnet.

Dies sei im Wesentlichen auf Sondereffekte, wie 26,0 Mio. Euro Wertminderung im Segment Sempermed (in Q2 2017), Aufwendungen für die Restrukturierung der Produktionsstätte von Sempertrans in Frankreich in Höhe von insgesamt 11,6 Mio. Euro, 4,0 Mio. Euro Wertanpassung für bereits kapitalisierte IT-Kosten, die zukünftig nicht genutzt werden können (in Q2 2017) sowie in im dritten Quartal 2017 erfasste Aufwendungen von 5,1 Mio. Euro in Zusammenhang mit der steuerlichen Prüfung in Österreich (vor allem Aberkennung der Energieabgabenrückvergütung) zurückzuführen. Der daraus resultierende Cashflow verringerte sich um 26,5 Prozent auf 32,7 Mio. Euro und das Ergebnis je Aktie fiel um 79 Prozent auf 0,24 Euro.