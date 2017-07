Seltenheitswert! Volksschulen und Mittelschule unter neuer Führung

Kuno Fleisch, selber seit vielen Jahren an der Mittelschule Muntlix als Lehrer beschäftigt löst ab dem kommenden Schuljahr 2017/2018 die bisherige Direktorin Monika Drexel ab und übernimmt die Aufgaben. Monika Drexel war sieben Jahre an der Mittelschule Muntlix die Direktorin und geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Ebenfalls aus Altersgründen geht Barbara Baldauf in die Pension. Siebzehn Jahre war Baldauf die Leiterin in der Volksschule Muntlix. Nun übergab sie am Schulschluss ihr Amt an Mag. Anne Colette Walleczek-Entlesberger. In der Volksschule Dafins wird Gerlinde Stadelmann ab September 2017 die neue Direktorin. Die bisherige Leiterin Sigrid Schmidle wechselt von Dafins nach Göfis.