Die Vase wurde in einem Schuhkarton aufbewahrt ©APA (AFP)

Seltene Vase aus China wird in Paris versteigert

Jahrzehntelang ist eine chinesische Vase auf einem Dachboden in Frankreich verstaubt - nun könnte sie bei einer Auktion einen Millionenbetrag erzielen. Die Porzellanvase stamme aus dem 18. Jahrhundert und sei von den "besten Künstlern unter Kaiser Qianlong" angefertigt worden, erklärte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag in Paris bei der Vorstellung des wertvollen Exemplars.

Die Vase ist demnach in makellosem Zustand und soll am 12. Juni in der französischen Hauptstadt versteigert werden. Darauf ist eine Landschaft mit Hirschen, Kranichen und anderen Tieren zu sehen.

Durch Zufall wurde die Vase auf dem Speicher in einem Landhaus entdeckt. Sie dürfte im 19. Jahrhundert nach Frankreich gekommen sein, als das Interesse an chinesischen Kunstobjekten sehr hoch war. Eine Porzellanschale ähnlicher Art hatte Sotheby’s im vergangenen Jahr in Hongkong für 30,4 Millionen Dollar (25,8 Millionen Euro) versteigert.