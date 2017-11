Seltene Tiger-Babys verzaubern den Prager Zoo

Im Zoo in Prag sind diese beiden seltenen Malaysia-Tiger-Babys zur Welt gekommen und derzeit die absoluten Stars.

Es ist eine Sensation: Bisher ist es nur einem Zoo in Halle (Deutschland) gelungen Malaysia-Tiger-Babys zu züchten. Auf der gesamten Malaiischen Halbinsel ist die Populationsdichte der Tiger zurückgegangen. Immer mehr wurden die Tiere von den Menschen verdrängt, was auch zu Problemen führte wie der WWF informiert. Die Tiger suchen sich ihr Futter zunehmend in von Menschen besiedeltem Gebiet. Der Malaysia-Tiger gehört zu den seltensten und bedrohtesten Tierarten der Welt. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt im Prager Zoo zwei Babys geboren wurden.