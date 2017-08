Seltene Krankheit: Diese Zwillingsschwestern werden langsam zu Stein

FOP steht für die seltene Krankheit Fibrodysplasia Ossificans Progressiva bei der das menschliche Binde- und Stützgewebe fortschreitend verknöchert wird. FOP ist auch als das Münchmeyer-Syndrom bekannt, das 1869 von Wissenschafter Ernst Münchmeyer beschrieben wurde.

Auch die beiden Zwillingsschwestern Lucy und Zoe leiden an der seltenen Erbkrankheit, die durch einen Gendefekt ausgelöst wird. 1 von 2 Millionen Menschen weltweit ist derzeit von FOP betroffen. Die beiden Schwestern kämpfen gegen die Krankheit an, bloggen und blicken trotzdem positiv in die Zukunft.