Selfie mit Krokodil endet für Touristin in Thailand blutig

Hier hat die Frau wahrscheinlich kein Selfie mehr gemacht - © APA (AFP)

Der Wunsch, sich selbst am Neujahrstag mit einem Krokodil auf ein Foto zu bannen, ist einer französischen Touristin in Thailand zum Verhängnis geworden: Das aufgeschreckte Tier schnappte zu und biss der Frau ins Bein, wie ein Mitarbeiter des Khao Yai-Nationalparks am Montag mitteilte.