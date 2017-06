Selbstverteidigungs-Ikone Josef Klotz geht in “Pension”

4000 Frauen und Mädchen profitierten in den vergangenen Jahrzehnten vom Wissen des Josef Klotz - © Polizei

Seit 32 Jahren leitet der zwischenzeitlich pensionierte Polizist Josef Klotz die äußerst begehrten Selbstverteidigungskurse für Frauen. „It’s time to say goodbye“ entschied sich Josef Klotz und geht nun auch als Selbstverteidigungstrainer in „Pension“.