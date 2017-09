Selbstverteidigung mit Karate

Lauterach. SPM (self project management) ist eine Strategie für den Umgang mit Aggressionen und Gewalt. „Keine Sportart ist geeigneter als Karate, um sich durch Selbstbewusstsein, Können und Wissen gegen andere behaupten zu können“, ist Gerhard Grafoner von Karate Hofsteig überzeugt.

Programm für Frauen

Karate Vorarlberg hat mit SPM ein Kursprogramm entwickelt, das auf die individuellen Bedürfnisse einer großen Gruppe von Menschen eingeht. Wie können Frauen selbstbewusst Grenzen ziehen und sie durchsetzen? Was tun, wenn diese trotzdem durchbrochen werden? Der nächste Schritt kann nur überlegtes und couragiertes Vorgehen sein. „Dazu ermutigen wir unsere Kursteilnehmerinnen und zeigen ihnen machbare Wege auf“, so Grafoner.

Kurs in der Neuen Mittelschule

In Zusammenarbeit mit dem Landesverband und seinen Mitarbeitern bietet Karate Hofsteig einen SPM Kurs mit den Modulen Prävention, Aktion und Reflektion in Lauterach an. Kursbeginn ist am Samstag, 14. Oktober von 20. bis 21.30 Uhr. Die weiteren Termine sind: Sonntag, 15. Oktober von 9 bis 12 Uhr, Freitag, 20. Oktober von 20 bis 21.30 Uhr und Samstag, 21. Oktober von 9 bis 12 Uhr. Kursort ist der Gymnastikraum in der Neuen Mittelschule. Infos und Anmeldung bei gerhard.grafoner@karatevorarlberg.at, Tel 0664/4925545, https://karatevorarlberg.at/spm/