Selbstversuch im Ninja-Course: VOL.AT will wissen, was der Parcours drauf hat!

Bei der Eröffnung am vergangen Samstag durften die Inhaber des Indoorspielplatzes Fägnäscht rund 200 Gäste begrüßen. “Wir sind überaus zufrieden damit”, sagt Miteigentümerin Yumiko Lohri. Die Anlage in der Schweiz ist ideal für jeden der sich selbst einmal auf die Probe stellen möchte. Die Idee für den Ninja-Course entstand schon vor drei Jahren. Vergangenen Herbst startete die Planung des 1200-Quadratmeter-Großprojekts: In wenigen Wochen entstanden die acht Hindernisparcours plus die Trampolinstrecke.

Ninja-Course in der Schweiz einzigartig

Der Parcours erinnert stark an die japanische TV-Show “Takeshi’s Castle”. “Wir haben in der ganzen Schweiz im Fägnäscht die erste Anlage dieser Art”, sagt Lohri und ist sichtlich stolz.



“Anstrengender als man vermuten würde”

Der Indoorspielplatz Fägnäscht hat von Montag bis Freitag (13.30 Uhr bis 18.30 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (10 Uhr bis 18.30) geöffnet. Der Eintritt für eine Stunde im Trampolinpark kostet zwölf Franken, eine zusätzliche Stunde weitere sechs Franken. Doch Saras Fazit zeigt deutlich: “Es macht mega Spaß, aber nach einer Stunde war ich fix und alle.”