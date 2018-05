Selbstmordanschlag in Bagdad: Mindestens vier Tote

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich zu einem Selbstmordanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad mit vier Toten bekannt. Der Angreifer habe in einer Menschenmenge eine Sprengstoffweste gezündet, teilte der IS am Donnerstag in einer Erklärung mit, die über soziale Medien verbreitet wurde.

Bei dem Attentat waren im Norden Bagdads mindestens 15 Menschen verletzt worden, wie Sicherheitskreise und Augenzeugen berichteten. Polizisten wollten demnach einen verdächtigen Mann am Betreten eines Parks hindern, als er seine Sprengstoffweste zündete. In dem Park hatten sich am Abend Hunderte Menschen versammelt, um im Fastenmonat Ramadan nach Sonnenuntergang gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen.

Der IS hat sein Herrschaftsgebiet im Irak fast vollständig verloren. Trotzdem sind dort noch immer Terrorzellen aktiv. In den vergangenen Monaten war die Zahl der Attentate insbesondere in Bagdad jedoch stark zurückgegangen. Die Parlamentswahl vor fast zwei Wochen verlief trotz vorheriger IS-Drohungen ohne größere Zwischenfälle.