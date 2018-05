Sekunden, die im Ernstfall entscheiden

Der von der Ortsfeuerwehr Nenzing bereits zum neunten Mal organisierte Nightcup wird von vielen Wehren schon Monate zuvor dick im Veranstaltungskalender eingetragen.

So stellen auch heuer wieder über 50 Wettkampfgruppen aus dem ganzen Land am Samstag, 19. Mai, ihre Fertigkeiten und ihr Teamwork unter Beweis, Ziel ist es, den heiß begehrten Wanderpokal mit in die Heimatgemeinde mitnehmen zu können. Das Finale findet circa um 21 Uhr statt. Neben Spannung bei den Wettkämpfen sorgt die Ortsfeuerwehr Nenzing auch für ein unterhaltsames Rahmenprogramm: Bei der Aftercupparty sorgen „Atze & Kurt“ für Stimmung unter den Gästen, ab 22 Uhr öffnet die Bar.