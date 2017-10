Seit zwei Jahren vermisste Mühlviertler: Belohnung ausgelobt

Die beiden Männer waren laut Aussage mehrerer Personen aus ihrem Umfeld in der Nacht auf den 12. September 2015 in Richtung der wenige Kilometer entfernt gelegenen Kleinstadt Vyssi Brod in der Tschechischen Republik gefahren. Sie waren mit einem recht auffälligem Fahrzeug, einem silbergrauen Citroen BX Kombi mit dem Kennzeichen UU-883 DP, unterwegs. Ob sie tatsächlich an ihrem Ziel angekommen sind, ist allerdings ebenso unbekannt wie der Grund ihrer Reise.

Das Bundeskriminalamt konzentriert sich vor allem darauf, die letzten Tage vor dem Verschwinden der Männer möglichst genau zu rekonstruieren und herauszufinden, ob ein mögliches Motiv für eine Gewalttat vorliegt. Es hat auch eine Ermittlungskooperation mit den tschechischen Behörden initiiert, um Hinweise aus der ortsansässigen Bevölkerung zu erhalten.

Für Hinweise, die zur Klärung der Vorgänge in der Nacht auf den 12. September 2015 und – falls eine Straftat vorliegt – zur Verurteilung des oder der Täter führen, wurden nun 10.000 Euro Belohnung ausgelobt. Hinweise sind an das Bundeskriminalamt Österreich unter der Telefonnummer +43(0)1/24836-985025 erbeten.

(APA)