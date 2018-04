Seit Wochen vermisster steirischer Tourengeher tot gefunden

Ein seit Wochen vermisster Tourengeher aus dem Bezirk Murtal ist am Samstag in der Südrinne des Seckauer Zinkens in den Niederen Tauern (Bezirk Murtal) tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, wurde die Leiche des 52-Jährigen von einem Lawinensuchhund unter einem halben Meter Schnee erschnüffelt.

Der Mann war seit dem 20. März abgängig, ein Lawinenabgang wurde vermutet, mehrere Suchaktionen blieben seither aber erfolglos. Am Samstag wurde erneut eine Suche im vermuteten Unfallgebiet durchgeführt, diesmal mit Erfolg. Die Leiche wurde von der Polizei geborgen und mit einem Hubschrauber zu Tal gebracht. Fremdverschulden ist auszuschließen.