Seit Juli 2016 vermisster Salzburger tot gefunden

Bei den Ermittlungen im Fall des seit Juli 2016 abgängigen Salzburgers Roland K. (64) ist am Freitag bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Braunau eine Leiche gefunden worden. Ein 28-jähriger Oberösterreicher wurde festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Vermissten handelt. Am Montag findet eine Obduktion statt, so Polizeisprecher Michael Rausch zur APA.