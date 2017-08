Risiko für Flugausfälle ist gestiegen - © APA (AFP)

Die Flugausfälle bei Air Berlin sind in den Tagen nach der Insolvenzmeldung des Unternehmens deutlich gestiegen. Wie der “Tagesspiegel” berichtete, wurden in der Woche, nachdem Air Berlin Insolvenz angemeldet hatte, rund 160 Flüge gestrichen, das waren 3,5 Prozent aller Verbindungen. In der Woche vor der Insolvenzmeldung waren demnach lediglich 30 Flüge annulliert worden.