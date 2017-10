Hard ist zu Hause seit 515 Tagen ungeschlagen: Jetzt kommt Erzrivale Bregenz

Thomas Weber und die roten Teufel vom Bodensee wollen die Heimserie gegen den Erzrivalen aus der Landeshauptstadt ausbauen. - © Handout: HC ALPLA Hard

Im Schlagerspiel der 8. Hauptrunde der Handball Liga Austria hat Titelverteidiger ALPLA HC Hard am Freitag Rekordmeister Bregenz Handball in der Sporthalle am See zu Gast.