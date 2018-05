Seit 140 Jahren im ehrenamtlichen Einsatz für die Bevölkerung

Ortsfeuerwehr feiert Jubiläum mit Nassbewerb, Fahrzeugsegnung und großem Fest

Zwischenwasser. Die geographische Lage der Gemeinde macht allein schon die Aufstellung der Feuerwehr besonders. Kommen die meisten Kommunen mit einem einzigen Feuerwehrhaus aus, sind es mit der Zentrale in Muntlix, sowie den beiden Stützpunkten in Batschuns und Dafins in Zwischenwasser gleich deren drei. Dabei ist in jedem Ortsteil ein eigenes Feuerwehrauto stationiert, die allesamt auch Löschwasser mitführen. “Die Entfernungen und die damit verbundenen Verzögerungen im Brandfall wären sonst einfach zu groß”, wie Kommandant Mathias Natter feststellt. Natter seit 2012 an der Spitze der Ortsfeuerwehr ist erst der achte Kommandant in der 140-jährigen Geschichte. Den meisten Gemeindebürgern wohl noch immer ein Begriff ist Alwin Madlener, legendärer Cheffloriani von 1968 bis 1995, der leider vor wenigen Wochen verstorben ist. Natter selbst, der beruflich in Liechtenstein tätig ist, kümmert sich vor allem um das Organisatorische und um die Ausbildung, bei kurzfristigen Einsätzen ist sein Stellvertreter Tobias Erne zur Stelle.