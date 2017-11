Termin: Sein Leben, seine Liebe, seine Musik

10.11. Premiere - Tribute Concert - Udo Jürgens

Hannes Rathammer singt in Götzis amBach Udo Jürgens größte Hits als stünde der unvergessliche Weltstar selbst auf der Bühne. Umrahmt mit Geschichten und Anekdoten humorvoll und spannend erzählt von Theater – und Filmschauspielerin Gabriela Benesch. Tauchen Sie ein in eine Welt unvergesslicher Melodien wie: Ich weiß was ich will, Mit 66 Jahren, Ein ehrenwertes Haus, Mein Ziel, Ich war noch niemals in New York, Was ich dir sagen will, Griechischer Wein, Ein guter Stern, Liebe ohne Leiden, Merci Cherie u.v.m.