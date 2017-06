Seiler und Speer: So reagieren sie auf den Eklat beim Donauinselfest 2017 in Wien

Seiler und Speer sind Kult und man weiß auch, dass sie gerne mal das eine oder andere Glas zu sich nehmen. Christoph Seiler soll hingegen beim Donauinselfest 2017 eines oder zwei zuviel getrunken haben und wurde aus dem VIP-Zelt geschmissen, während die Sportfreunde Stiller auf der Bühne die Massen begeisterten.

Zutritt ins VIP-Zelt verweigert

Als Seiler später wieder ins VIP-Zelt wollte, wurde ihm angeblich der Zutritt verweigert. Auf den vermeintlichen Eklat hat die Kult-Band jetzt mit einem speziellen Song reagiert, den sie auf Facebook veröffentlicht haben. “Ab und zua do samma zua, von da Zechn’ bis zur Stirn … Heite sauff ma wieder wie die Lecher, aus da Floschn, aus die Glasl, aus die Becher … “, so die markanten Text-Zeilen. Den Fans gefällt die Reaktion, wie man an zahlreichen Postings sieht und der Song hat nicht nur Kult- sondern auch Hit-Potenzial.