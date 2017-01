Vorarlberg: Seilbahnbauer Steurer erhält Zuschlag für Millionenauftrag in der Schweiz

Die Erneuerung dieser Seilbahn sei europaweit öffentlich ausgeschrieben worden. Steurer habe sich in dem länger andauernden Verfahren gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen können, so Fritz. Am 22. Jänner 2017 habe die obligatorische Volksabstimmung in der Gemeinde Staldenried stattgefunden. An die 90 Prozent der Stimmbürger hätten sowohl für den Bau als auch für die Finanzierung der neuen Seilbahn gestimmt. Damit sei der von der Steurer-Niederlassung in Glarus (CH) platzierte Auftrag rechtsverbindlich erteilt worden.

Zweitgrößter Einzelauftrag der Firmengeschichte

Das Auftragsvolumen für die neue Luftseilbahn beziffert Roland Fritz mit rund elf Millionen Euro. “Das ist der zweitgrößte Einzelauftrag in der über 90-jährigen Geschichte des Unternehmens.” Um die Fertigstellung bis 2018 gewährleisten zu können, sei mit der Umsetzung unmittelbar begonnen worden.

Unterteilt in zwei Sektionen

Die neue Luftseilbahn ist in zwei Sektionen unterteilt. Die Kompletterneuerung umfasse die zwei neuen Pendelbahnen mit einer Transportkapazität von jeweils zweimal 25 Personen. Dazu komme eine Mittelstation und eine Vielzahl an Stützenbauwerken. Die erste Teilstrecke sei primär für den öffentlichen Nahverkehr gedacht. Die zweite Teilstrecke diene vor allem der touristischen Nutzung.

(red)