Seidl in Pyeongchang als Sprungsieger in die Loipe

Seidl legte eine tolle Sprungleistung hin - © APA

Mario Seidl geht im ersten von zwei Weltcup-Bewerben der Olympia-Generalprobe der Nordischen Kombinierer in Pyeongchang als Sprung-Sieger in die Loipe. Der Salzburger landete bei 136 m und geht nach diesem Teilbewerb mit 29 Sekunden Vorsprung auf den starken zweitplatzierten Deutschen Johannes Rydzek in das 10-km-Rennen. Rydzek ist nun Favorit auf seinen siebenten Saisonsieg.