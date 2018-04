Sei dabei beim Bewegungstreff

Seit 2014 lockt der Marktplatz in Rankweil Lauf-Anfänger und –Fortgeschrittene sowie Nordic-Walking-Begeisterte zum Bewegungstreff.

Um den Einstieg in ein „gesünderes Leben“ zu erleichtern, bieten Vorarlberg bewegt in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil und der Volksbank Turnerschaft Rankweil ab dem 10. April 2018 wieder 8 kostenlose Trainings.

Den Veranstaltern ist es ein großes Anliegen, die Lebensgewohnheiten nachhaltig zu verbessern und zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren. Nur ein paar Minuten entfernt vom Marktplatz befindet man sich in einer idealen Sport- und Erholungsumgebung. Egal ob auf dem Frutzdamm, beim Schafplatz oder Richtung Valduna – die Natur bietet uns die besten Möglichkeiten. Gerne haben viele Teilnehmer dieses Angebot in Vergangenheit angenommen und Rankweil war einer der am stärksten besuchten Standorte in Vorarlberg.