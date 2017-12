Sehnsucht nach der Herausforderung

Zurück zur alten Stärke, für Andreas Lukse wird das Jahr 2018 sportlich das wichtigste in seiner Karriere.

Dick eingehüllt auf der Tribüne der Cashpoint Arena sitzend, statt unter dem österreichischen Adler im Ernst-Happel-Stadion agierend, so ging für Andreas Lukse ein einschneidendes Jahr zu Ende. „Ein Seuchenjahr“, wie er es selbst einmal in einem Anflug von Ironie bezeichnete. All das will der inzwischen 30-jährige Torhüter des Cashpoint SCR Altach hinter sich lassen. Ein Ende der Quälerei ist in Sicht. Pünktlich am 4. Jänner will der Keeper wieder an seinem Arbeitsplatz den Mann stellen, nämlich auf dem Fußballfeld. Dafür tankte er in der kurzen Urlaubszeit auch Wärme in Dubai. Dabei schien für den gebürtigen Wiener lange Zeit die Sonne in Altach. Dank seiner Leistungen nämlich stieg er zum Teamspieler auf und debütierte Ende 2016 im Heimspiel gegen die Slowakei (0:0). Dann aber begann sein Leidensweg: Anfang des Jahres 2017 plagte ihn eine Krankheit, danach verhinderte eine Hüftverletzung einen weiteren Teameinsatz. Magenprobleme, Muskelverhärtung und dann im Mai die niederschmetternde Diagnose: zwei gerissene Sehnen in der linken Schulter, genauer gesagt die Bizepssehne und die Supraspinatussehne. „Die ist die wichtigste in der Schulter, weil sie alles zusammenhält. Beide waren zerfetzt und zerfranst“, blickt Lukse zurück.