Sehenswerte Ausstellung

Tonwerk statt „Erdzeit“ lud zu stimmungsvoller Weihnachtsausstellung

Allein schon das Ambiente ist wundervoll für die weihnachtliche Ausstellung der Tonwerkstatt „Erdzeit“ von Gabi Vonderleu in Silbertal. Denn nicht nur ihre Werkstatt mit den zwei wärmespendenden Brennöfen bezauberten die zahlreichen Besucher am vergangenen Wochenende, auch der über der Werkstatt liegend Stall wurde kurzerhand in einen Ausstellungsraum verwandelt. Und dabei zeigte die Tonkünstlerin viel Gespür für ihr Arbeitsmaterial. So empfing die Besucher ein im wahrsten Sinne des Wortes „Ton in Ton“ Ensemble in beiden Räumen, das viel auf Natur, Holz und eben Ton setzte. So gab es neben Engeln – jeder davon ist natürlich ein Unikat, auch wirkungsvolle Adventgestecke, Tonkugeln für den Innen- und Außenbereich, einfache Windlichter oder Tonanhänger und vieles mehr. Mit wenigen Accessoires schaffte es Vonderleu jedes Jahr wieder einen wahren Weihnachtszauber in die Werkstatt zu bringen. Und die Besucher schätzen offensichtlich die gelöste Stimmung und die zahlreichen Unikate, die in der Erdzeit seit August entstanden sind, denn zahlreiche Besucher ließen sich am vergangenen Wochende die Ausstellung nicht entgehen.