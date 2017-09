Seequartier Bregenz: Neue Pläne, verzögerter Baustart

Da in den vergangenen beiden Jahren die Zahl der Nutzer des öffentlichen Verkehrs stark angestiegen sind, habe man die Kapazitäten der Bushaltestelle und des Bahnhofs neu prüfen müssen. Auch die Detailplanung der Unterführung sei komplex, erklärt Hubert Rhomberg am Rande der Bilanzpräsentation. Nun könne in einem Jahr mit einem Baubeginn gerechnet werden – jedoch nicht auf allen Baufeldern. Und wenn es nach dem Bauunternehmer geht, dürften die Bauten auch höher werden.