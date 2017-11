Seenotretter beklagen Behinderungen bei Flüchtlingssuche

Hilfsorganisationen haben eine zunehmende Behinderung bei der Suche nach schiffbrüchigen Flüchtlingen auf dem Mittelmeer beklagt. Die deutsche Organisation Mission Lifeline erklärte am Freitag, dass ein EU-Marineschiff sie von einer Suchaktion abgehalten habe.

Am Vortag habe man vom Einsatzzentrum in Rom die Anweisung bekommen, eine Rettung nicht durchzuführen, sondern auf die libysche Küstenwache zu warten. Da diese jedoch nach langer Wartezeit nicht gekommen sei, habe das Einsatzzentrum doch SOS Mediterranee das Okay zur Rettung gegeben. Auf dem Schlauchboot sei auch eine tote Frau gewesen. Sie habe nach Berichten von Überlebenden einige Tage vor der Abfahrt eine Totgeburt erlitten.