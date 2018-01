Seelsorge heißt Zuhören zu können

Seit Anfang September ist Birgit Amann Pastoralassistentin in Götzis

Götzis. In den wenigen Wochen ihrer neuen Tätigkeit hat Birgit Amann bereits unzählige Gespräche mit Menschen geführt. Der Wunsch der Leute nach Kommunikation ist intensiv vorhanden und so erzählen vor allem ältere Menschen Geschichten, die mitunter auch schon etwas älter sind, aber nicht minder spannend. In ihrer neuen Aufgabe als Pastoralassistentin hat Amann eine Berufung gefunden. Die 49jährige ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Bereits als Kind war sie in der Jungschar engagiert und leitete mehrere Jahre verschiedene Gruppen. In ihrer Heimatgemeinde Wolfurt ist sie über die Jahre der Kirche immer verbunden geblieben, fand ihr berufliches Standbein aber zuerst in einem klassischen Bürojob.