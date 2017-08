Seehofer rückt von Forderung nach Flüchtlings-Obergrenze ab

Seehofer sieht eine veränderte Situation - © APA (dpa)

CSU-Chef Horst Seehofer rückt von der Forderung nach einer Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen ab. “Die Situation hat sich verändert, der Kurs in Berlin hat sich verändert”, die Zuwanderung sei deutlich weniger geworden, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im Sommerinterview der ARD in Berlin.